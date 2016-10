Ärzteschaft

Zusammenhänge zwischen Diabetes und Arbeitswelt weiter unklar

Mittwoch, 26. Oktober 2016

Berlin – Mehr Forschung zum Zusammenhang von Typ-2-Diabetes, Schichtarbeit und Migration fordert die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG). Mehrere Beobachtungs­studien zeigen laut der Fachgesellschaft, dass diese Arbeitsform das Risiko für Typ-2-Diabetes erhöht. Außerdem sei mit einem Anstieg von Arbeitskräften aus anderen Kul­tur­kreisen mit einer noch höheren Diabetesprävalenz zu rechnen.

Die DDG weist in diesem Zusammenhang auf eine Studie der Harvard School of Public Health hin (doi 10.1371/journal.pmed.1001141). Die US-Forscher verglichen darin Kran­kenschwestern, die jahrzehntelang in Wechselschichten tätig waren, mit nur tagsüber ar­beitenden Schwestern.

Erstere wiesen ein um 20 Prozent erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes auf. Nach knapp 20 Jahren stieg das Risiko um 40 Prozent und nach mehr als 20 Jahren sogar um 58 Prozent an. „Wer im Schichtdienst arbeitet, muss auch zwangsläufig seine Mahlzeiten den Schichten anpassen“, erläuterte Faize Berger eine mögliche Ursache für diesen Zusammenhang. Berger ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft „Diabetes und Mi­gran­ten“ der DDG.

Neben einer durch Ursachen wie Schichtdienst und verändertem Lebensstil bedingten Zunahme an Diabeteserkrankungen werde es künftig auch mehr Arbeitnehmer mit Migra­tionshintergrund geben, die aus Kulturkreisen mit genetisch höherer Veranlagung für Dia­betes stammten.

„Wir müssen schon jetzt erforschen, welche Rolle der Migrationshintergrund in der Ar­beitswelt spielt und wo die Prävention praktisch ansetzen kann“, fordert Katrin Boege vom Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG) für die DDG.