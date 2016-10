Hochschulen

Neuer Förderverein Palliativmedizin am Uniklinikum Regensburg

Donnerstag, 27. Oktober 2016

Regensburg – Elf in die Palliativmedizin involvierte Ärzte und Pflegekräfte des Universi­täts­klinikums Regensburg (UKR) haben einen Förderverein Palliativmedizin gegründet. Ziel ist die Unterstützung schwerst erkrankter Menschen über die Leistungen der Kosten­träger hinaus.

„Es geht darum, unseren Patienten ein möglichst aktives und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen – in jeder Phase ihrer Erkrankung, bis zum letzten Tag“, erklärte Wolfgang Herr, Direktor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III des UKR. Dabei stünden an Krebs erkrankte Patienten im Focus.

Anzeige

Mit den eingeworbenen Geldmitteln will der Verein vor allem die palliativmedizinische Kom­petenz der Ärzte und Pflegekräfte sowie anderer mit Schwerstkranken befassten Be­rufsgruppen des UKR fördern. Weitere Gelder sollen in die Versorgungsinfrastruktur des UKR fließen – unter anderem in ein ambulantes Palliativ-Team, das Schwerstkranke auch nach einem Krankenhausaufenthalt individuell begleitet.