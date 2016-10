Politik

Bundesregierung erwartet für alle Privatversicherten höhere Beiträge

Donnerstag, 27. Oktober 2016

Berlin – Weil die privaten Krankenkassen unter den niedrigen Zinsen leiden, erwartet die Bundesregierung für die neun Millionen Privatversicherten in Deutschland massive Bei­tragserhöhungen. Derzeit sei erstmals keiner der 37 Krankenversicherer mehr in der La­ge, in den nächsten Jahren die einst gemachten Zusagen für die Verzinsung der Alters­re­­serven am Kapitalmarkt zu erwirtschaften, heißt es in der Antwort der Bundes­regierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion, aus der die Berliner Zeitung zitierte.

Zum Ausgleich seien die Kassen gezwungen, die Beiträge anzuheben, heißt es weiter. Andernfalls reichten die Rücklagen nicht aus, um die steigenden Krankheitskosten im Alter abzufedern.

Jahrzehntelang hatte die private Krankenversicherung dem Bericht zufolge mit einer Verzinsung von 3,5 Prozent kalkuliert und diesen Wert im Branchenschnitt sogar über­schritten. Seit der Finanzkrise 2008 hätten jedoch immer mehr Versicherer Probleme, diese Gewinne am Kapitalmarkt zu erreichen. Die Niedrigzinsphase verschärfe die Ent­wicklung.

2013 habe die Finanzaufsicht bereits 17 Unternehmen festgestellt, die den anvisierten Wert künftig nicht mehr schaffen, heißt es in der Antwort der Bundesregierung. In diesem Jahr prognostizierte die Finanzaufsicht nach Regierungsangaben, dass nun alle 37 Un­ter­nehmen die 3,5 Prozent im übernächsten Jahr nicht mehr sicherstellen können.