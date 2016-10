Politik

Organspendeausweis: Neue Kampagne gestartet

Donnerstag, 27. Oktober 2016

Berlin – Eine neue Kampagne für Organspendeausweise starten Bundesgesund­heits­mi­nister Hermann Gröhe (CDU) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). „Immer noch warten in Deutschland über 10.000 Menschen auf ein Spenderor­gan. Jeder von uns kann sehr schnell selbst betroffen sein“, sagte Gröhe heute in Berlin. Am besten sei es, eine persönliche Entscheidung in einem Organspendeausweis festzu­halten. Während 81 Prozent der Bevölkerung dem Thema Organ- und Gewebespende aufgeschlossen gegenüberstünden, besitze nur rund ein Drittel einen entsprechenden Ausweis.

BZgA-Chefin Heidrun Thaiss betonte, viele Menschen wüssten nicht, dass man im Or­gan­spendeausweis mehrere Optionen dokumentieren könne. So sei es möglich, sich nicht nur generell für eine Organ- und Gewebespende auszusprechen. „Man kann eine Entnahme auch auf bestimmte Organe oder Gewebe beschränken oder sich gegen eine Spende entschließen. Wie auch immer die eigene Entscheidung ausfällt, wichtig ist, diese zu dokumentieren, am besten in einem Organspendeausweis.“

Die Botschaft der neuen Informationskampagne lautet: Der Organspendeausweis gehört zum alltäglichen Leben dazu wie ein ganz normales Kleidungsstück. Auf den neuen Pla­ka­ten und Anzeigen sind daher alltägliche Kleidungsstücke zu sehen, die aus dem Or­gan­­spen­deausweis gefaltet ist.