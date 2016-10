Haiti: Hilfswerk warnt vor steigender Opferzahl durch Cholera

New York – Nach dem Scheitern ihrer Bemühungen zum Abtransport von Kranken und Verletzten aus Aleppo haben die Vereinten Nationen den Kriegsparteien in Syrien schwere Vorwürfe gemacht. Es sei......

New York – Die Vereinten Nationen wollen die Weltgemeinschaft um 200 Millionen Dollar (184 Millionen Euro) zur Unterstützung der Cholera-Opfer in Haiti bitten. Das bedeute aber kein Schuldbekenntnis......

Berlin – Mit der bevorstehenden Schließung des weltweit größten Flüchtlingslagers Dadaab in Kenia droht mehr als 150.000 Kindern laut Save the Children eine starke Verschlechterung ihrer Lage. „Seit......

Damaskus – Wegen fehlender Sicherheitsgarantien haben Hilfsorganisationen noch nicht mit dem Abtransport von Verwundeten und Verletzten in Aleppo begonnen. „Unsere Mitarbeiter stehen bereit, aber wir......

19.10.16

Berlin – Die schwarz-rote Koalition will die Mittel für Entwicklungshilfe und humanitäre Unterstützung in Krisenregionen im laufenden Jahr einem Medienbericht zufolge aufstocken. Noch in dieser Woche......