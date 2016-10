Ausland

SpiFa übernimmt Europavertretung der deutschen Fachärzte

Donnerstag, 27. Oktober 2016

Brüssel/Berlin – Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands (SpiFa) wird die deutschen Fachärzte künftig in der „Union européenne des médecins spécialistes“ (UEMS) vertre­ten, also im Europaverband der Fachärzte. Er übernimmt diese Aufgabe Anfang 2017 von der Gemeinschaft fachärztlicher Berufsverbände (GFB), welche die deutschen Fach­ärzte bislang in der UEMS repräsentiert hat.

„Der SpiFa hat für die Organisation der Vertretung der deutschen Fachärzte in Europa unter dem Dach des SpiFa einen Europaausschuss gebildet. Alle interessierten fachärzt­lichen Berufsverbände sind hier zur Mitwirkung und Mitarbeit herzlich willkommen. Egal, ob sie Mitglied des SpiFa sind oder nicht“, sagte der SpiFa-Hauptgeschäftsführer Lars Lindemann. Er dankte dem Präsidenten der GFB, Jörg-Andreas Rüggeberg, der diesen Prozess konstruktiv begleitet habe, so Lindemann.

