Gröhe betont Bedeutung der Universitätsmedizin

Freitag, 28. Oktober 2016

Göttingen – Die besondere Bedeutung der Universitätsmedizin hat Bundesgesund­heits­minister Hermann Gröhe (CDU) kürzlich in Göttingen betont. „Die Universitätsmedizin ist mit ihrer einzigartigen Verbindung aus Forschung, Lehre und Anwendung eine treibende Kraft für den medizinischen Fortschritt und die bestmögliche Versorgung zum Wohle der Menschen“, sagte der Minister auf dem Jahresempfang der Universitätsmedizin Göttin­gen (UMG).

Unikliniken leisteten einen wichtigen Beitrag bei der Bekämpfung der großen Volks­krank­heiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Demenz. „Zugleich hilft die Hoch­schulmedizin, die Situation von Menschen mit so genannten seltenen Erkran­kungen zu verbessern. Es ist ein großer Fortschritt, dass wir – wie hier in Göttingen – gerade an den Hochschulkliniken Zentren für Menschen mit seltenen Erkrankungen haben“, so Gröhe.

Auf die spezifische Situation in Göttingen ging der Sprecher des Vorstandes der UMG, Heyo Kroemer, ein. „Da wir in praktisch allen unseren Feldern Zuwächse zu verzeichnen hatten, dies aber mit nahezu dem gleichen Personal erreicht haben, bedeutet dies für alle Beschäftigten der UMG eine zunehmende Arbeitsversdichtung“, sagte er und dankte den rund 7.700 Beschäftigten für ihren Einsatz.