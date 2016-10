Politik

Sachsen-Anhalt: Landtag einig über bessere Finanzierung der Unikliniken

Freitag, 28. Oktober 2016

Magdeburg – Nach dem gestrigen Protest Hunderter Mitarbeiter und Studenten der Uni­versitätskliniken in Magdeburg und Halle und Forderungen der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, mehr Geld für die Unikliniken in Sachsen-Anhalt bereitzustellen, haben sich auch die Landtagsfraktionen für eine bessere Finanzausstattung ausgesprochen.

Wissenschaftsminister Jörg Felgner (SPD) kündigte heute im Parlament an, die Investi­ti­o­nsmittel für die Kliniken im kommen­den Jahr zu erhöhen. „Sowohl für den geplanten Neu­bau des Bettenhauses in Halle als auch für das Herzzentrum in Magdeburg ist und bleibt die Finanzierung gesichert.“

Anzeige

Der hochschulpolitische Sprecher der Grünen, Olaf Meister, betonte, die Bereitstellung der Mittel liege nicht allein in der Hand des Landes. „Die Bundesebene bewegt die wirk­lichen Stellschrauben für eine nachhaltige Finanzierung der Unikliniken.“ Da sei derzeit viel in Bewegung. Das Land habe die Krankenhausplanung zuletzt vernachlässigt, Über­angebote seien nicht verhindert worden. So gebe es neben den beiden Unikliniken zehn Schwerpunktkrankenhäuser und damit genauso viele wie in Sachsen, wo doppelt so viele Menschen lebten.

Die SPD hatte die aktuelle Debatte beantragt. Deren Fraktionschefin Katja Pähle sagte: „Wir reden von Problemen, nicht von Katastrophen.“ Hochschulmedizin bestehe nicht nur aus innovativen, neuen Großgeräten, sondern auch aus dem „Brot-und-Butter-Ge­schäft“ der Patientenversorgung. In der Hautklinik in Magdeburg etwa habe sich Schimmel im Eingangsbereich gebildet, in Halle gebe es teilweise noch Etagenduschen.