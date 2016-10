Medizin

Zeitumstellung kann schwere Depressionen fördern

Freitag, 28. Oktober 2016

Aarhus – Die Umstellung der Uhren auf die Winterzeit belastet viele Menschen psychisch. In Dänemark kommt es jedes Jahr zu einem Anstieg der Krankenhaus­behandlungen wegen schwerer Depressionen, wie eine Untersuchung in Epidemiology (2016; doi: 10.1097/EDE.0000000000000580) belegt.

Die Umstellung auf die Winterzeit bedeutet, dass die Dämmerung eine Stunde früher einsetzt. Das ist gerade für Menschen in nordischen Ländern stark belastend. Viele kehren das erste Mal seit Monaten im Dunkeln von der Arbeit zurück mit der Aussicht, dass dies auch in den nächsten Monaten der Fall sein wird. Dass sie morgens dafür eine Stunde gewinnen, bemerken die meisten nicht, da sie die Zeit im Badezimmer oder beim Frühstück verbringen. Der plötzliche (empfundene) Verlust von einer Stunde Tageslicht schlägt vielen auf das Gemüt.

