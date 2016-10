Hochschulen

Neuer Verhaltenskodex für Lehre am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Montag, 31. Oktober 2016

Hamburg – Mit Beginn des Wintersemesters 2016/17 tritt an der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) ein „Verhaltenskodex Lehre“ in Kraft, der für alle an der Lehre beteiligten Personen gelten soll. Damit reagiert die Fakul­tät auf Rückmeldungen über unangemessenes Verhalten Einzelner.

„Wir haben damit festgeschrieben, was ohnehin schon immer Maßgabe unseres guten ge­meinsamen Miteinanders war. Sanktionen bei Missachtung sind nicht vorgesehen; alle Beteiligten bauen auf ein vertrauensvolles Miteinander und gegenseitiges Verständnis“, erklärte Andreas Guse, Prodekan für Lehre.

Nach dem neuen Verhaltenskodex sind etwa die Benutzung von Mobilfunkgeräten sowie das Essen während der Lehrveranstaltungen untersagt. Zu Veranstaltungen mit Patien­ten­beteiligung sollen Studierende und Lehrende mit gepflegtem Äußeren erscheinen. Als weitere Kernelemente schreibt der Kodex außerdem Pünktlichkeit sowie aufmerk­same und konzentrierte Mitarbeit an den Lehrveranstaltungen fest. Vertreter sowohl der Fakul­tät als auch der Studierenden haben am „Verhaltenskodex Lehre“ mitgearbeitet. © hil/aerzteblatt.de