Thüringen: Gesetz für landesweites Krebsregister verzögert sich

Montag, 31. Oktober 2016

Erfurt – In Thüringen lässt das geplante landesweite Krebsregister weiter auf sich war­ten. Es sei absehbar, dass der Gesetzentwurf nicht mehr in diesem Jahr in den Landtag eingebracht werde, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage.

Das Register soll bestimmte, für die Beurteilung der Behandlungsqualität bei Krebs wich­ti­ge Kriterien aus den fünf Thüringer Tumorzentren zusammenführen. Vor allem im Hin­blick auf den Datenschutz sei der Abstimmungsprozess aufwendiger ausgefallen als ur­sprüng­lich erwartet.

Statt Anfang 2017 soll das Register nun im Laufe des kommenden Jahres seine Arbeit auf­nehmen. Diese Verzögerung sei „nicht dramatisch“, hieß es von der Thüringischen Krebsgesellschaft.