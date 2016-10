Hochschulen

Charité-Bus versorgt Flüchtlinge mit Impfungen

Montag, 31. Oktober 2016

Berlin – Ein Impfmobil sucht von dieser Woche an Flüchtlinge in Berliner Notunter­künften auf. Der umgebaute Linienbus mit zwei Behandlungsbereichen und viel Technik an Bord soll helfen, Impflücken bei Flüchtlingen zu schließen.

Anzeige

Wie die Charité mitteilte, werde die erste Unterkunft am 3. November angefahren. An Bord gebe es die Möglichkeit, einen Dolmetscherdienst zuzuschalten, der in 50 verschie­dene Sprachen übersetzt. Den Angaben zufolge ist es bundesweit das erste Impfmobil für Flüchtlinge. Die Universitätsklinik kooperiert bei dem Vorhaben mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten.