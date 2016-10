Verhandlung aufgehoben: Streit um Brustimplantate beendet

München – Das Landgericht München I hat eine Hebamme wegen siebenfachen versuchten Mordes an werdenden Müttern zu 15 Jahren Haft verurteilt. Außerdem verhängte das Gericht heute ein lebenslanges......

27.10.16

Düsseldorf/Köln – Die Medikamentenversuche an Minderjährigen in Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe in Nordrhein-Westfalen zwischen 1950 und 1970 sollen nach dem Willen der......