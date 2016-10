Medizin

Hauptstammstenose: Stents und Bypässe in den ersten drei Jahren gleichwertig

Dienstag, 1. November 2016

New York – Stenosen im Hauptstamm der linken Koronararterie, lange Zeit eine klare Indikation für eine Bypass-Operation, werden inzwischen zunehmend über eine perkutane koronare Intervention (PCI) behandelt. Eine randomisierte Vergleichsstudie zeigt jetzt, dass Bypass-Operation und PCI mit einem Medikamente freisetzenden Stent (DES) bei bestimmten Patienten langfristig vergleichbare Langzeitresultate erzielen. Die Ergebnisse wurden auf der Tagung Transcatheter Cardiovascular Therapeutics in Washington vorgestellt und im New England Journal of Medicine (2016; doi: 10.1056/NEJMoa1610227) publiziert.

An der EXCEL Clinical Studie hatten zwischen Ende September 2010 und März 2014 an 126 Zentren in 17 Ländern insgesamt 1.905 Patienten teilgenommen, die eine Stenose im Hauptstamm der linken Koronararterie hatten. Eine niedrige oder mittelgradige anatomische Komplexität (SYNTAX-Score 32 oder niedriger) machte die Platzierung eines Stents möglich.

Bei der Hälfte der Patienten wurde eine PCI mit einem Stent durchgeführt, der den Wirkstoff Everolimus freisetzt. Das Immunsuppressivum soll ein rasches „Überwuchern“ des Stents verhindern, das eine baldige erneute Stenose zur Folge hätte. Bei der anderen Hälfte der Patienten wurde eine konventionelle Bypass-Operation durchgeführt. Primärer Endpunkt der Studie war ein Composite aus Tod, Schlaganfall oder Myokardinfarkt.

In den ersten 30 Tagen war die PCI-Gruppe signifikant im Vorteil, wie das Team um Gregg Stone vom Columbia University Medical Center New York berichtet: Der primäre Endpunkt war nach PCI bei 4,9 Prozent, nach Bypass-Operation dagegen nach 7,9 Prozent der Patienten aufgetreten. Der Grund für das schlechtere Ergebnisse der Bypass-Empfänger war die höhere Morbidität und Mortalität durch die Herzoperation.

Nach drei Jahren hatte sich die Situation jedoch ausgeglichen. Der primäre Endpunkt war in der PCI-Gruppe bei 15,4 Prozent der Patienten und nach der Bypass-Operation bei 14,7 Prozent der Patienten aufgetreten. Die Differenz betrug nur 0,7 Prozentpunkte. Die obere Grenze des 97,5-Konfidenzintervalls betrug 4,0 Prozentpunkte. Sie lag damit unter der Marge von 4,2 Prozentpunkten, auf die sich Herzchirurgen und Kardiologen vor Beginn der Studie als Kriterium für eine Noninferiorität der PCI geeinigt hatten.

Damit können beide Therapien – jedenfalls in den ersten drei Jahren – als gleichwertig betrachtet werden. Ob dies auch im weiteren Verlauf so bleiben wird, lässt sich nicht vorhersagen. Die Gesamtsterblichkeit, ein sekundärer Endpunkt der Studie, ist nach der PCI mittlerweile höher. Bislang starben 8,2 Prozent der Patienten gegenüber 5,9 Prozent nach Bypass-Operation. Die Hazard Ratio von 1,34 ist bei einem 95-Prozent-Konfidenzintervall von 0,94 bis 1,91 zwar nicht signifikant. Auf der Kaplan-Meier-Kurve zeichnet sich jedoch eine Trennung der Überlebenskurven ab. Dies könnte für die bei der Behandlung im Durchschnitt 66 Jahre alten Patienten langfristig von Bedeutung sein.