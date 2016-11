Ärzteschaft

Dresden: Flüchtlingsambulanz arbeitet auch 2017 weiter

Dienstag, 1. November 2016

Dresden – Die Flüchtlingsambulanz Dresden, in der ein interdisziplinäres Team asylsu­chen­de Menschen allgemeinmedizinisch, gynäkologisch, psychiatrisch und pädiatrisch behandelt, soll auch im kommenden Jahr weiterarbeiten. Es gebe das gemeinsame Be­streben des Freisstaates Sachsen, der Stadt Dresden und der Kassenärztlichen Ver­ei­nigung (KV) Sachsen, das Modellprojekt in dieser Form weiter­zu­füh­ren, teilte die KV heute mit. „Die Flüchtlingsambulanz soll auch niedergelassene Ärzte entlasten, weshalb wir uns für eine Weiterführung im kommenden Jahr eingesetzt haben“, erläuterte Klaus Heckemann, Vorstandsvor­sitzender der KV Sachsen, der zugleich eine positive Bilanz des ersten Jahres zog.

Ende 2015 hatte die KV Sachsen mit Unterstützung der Sächsischen Landes­ärzte­kammer – insbesondere der ärztlichen Geschäftsführerin Patricia Klein und frei­willigen Helfern – eine funktionierende Praxis zur medizini­schen Grund- und Notver­sor­gung von Flüchtlingen auf die Beine gestellt. Dies sei eine große organisatorische und fachliche Herausforderung gewesen, weil die Patienten oftmals in körperlichen und see­lischen Ausnahmesituationen die Flüchtlingsambulanz aufgesucht hätten, hieß es.

Nach Angaben einer KV-Sprecherin haben sich die Fallzahlen der Ambulanz kontinuier­lich entwickelt und betragen rund 2.000 Patienten im Quartal. Die meisten der durch­schnitt­lich 60 bis 100 Patienten, die täglich die Ambulanz in den Räumlichkeiten der Ärzt­lichen Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden (UKD) auf­suchen, stammen aus Syrien und Afghanistan. Die interna­tio­nale und interdisziplinäre Zu­sammensetzung des Praxisteams ermögliche eine interkul­turell kompetente Behand­lung der vielfach traumatisierten Patienten, so die KV.

Kontakt zur Flüchtlingsambulanz: Telefon: 0351/42643297

E-Mail: fluechtlingsambulanz@kvsachsen.de

„Einige Kollegen in der Flüchtlings­am­bulanz verfügen über mehrjährige Aus­lands­erfah­rungen. Dadurch können sie auf die herausfordernden Situationen im Praxisalltag ange­messen reagieren und individuell auf die Patienten eingehen“, erklärte Praxismanagerin Doreen Hensel. Sie betonte zugleich, dass sich zwar inzwischen eine gewisse Routinen und Arbeitsabläufe eingespielt hätten. Dennoch benötige die Ambulanz auf absehbare Zeit personelle Verstärkung – vor allem im allgemeinmedizinischen, psychiatrischen und pädiatrischen Bereich. Wer in der Ambulanz ärztlich tätig sein wolle, könne sich gerne melden, hieß es.