Hochschulen

Uniklinik Halle gründet neues Institut für Allgemeinmedizin

Mittwoch, 2. November 2016

Halle – Die Medizinische Fakultät Halle (Saale) hat die Sektion Allgemeinmedizin des Instituts für Epidemiologie, Biometrie und Informatik zum eigenständigen „Institut für Allgemeinmedizin“ (IAM) umgeformt.

„Damit erfährt die Allgemeinmedizin eine Aufwertung. Unser Angebot wird nicht geschmä­lert, sondern erfährt eine weitere Intensivierung“, sagte der Dekan der medizinischen Fa­kultät Michael Gekle. Die Fakultät sei damit auch sehr gut auf die kommenden Heraus­for­­derungen im Rahmen des Bundesprojektes „Medizinstudium 2020“ vorbereitet, be­ton­te er.

Seit dem Jahr 2011 bereitet die Uniklinik Halle ausgewählte Studierende in der „Klasse Allgemeinmedizin“ mit Schulungen und Trainings in den Bereichen Kommunikation, Fertigkeiten und Integrierter Medizin auf ihre spätere Tätigkeit als Land- oder Hausarzt vor.

Auch die Bundesärztekammer (BÄK) fordert immer wieder, die Allgemeinmedizin an den Hochschulen zu stärken. „Dringend notwendig ist es, die Zahl der Studienplätze bundes­weit um mindestens zehn Prozent zu erhöhen und an allen medizinischen Fakultäten in Deutschland Lehrstühle für Allgemeinmedizin einzuführen“, heißt es in einem Positions­papier der BÄK zur Bundestagswahl 2017.

Den Vorschlag, im praktischen Jahr ein Pflicht­quartal in der Allgemeinmedizin einzu­füh­ren, lehne die Ärzteschaft jedoch ab, so die BÄK.