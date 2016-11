Ausland

Zikavirus: Mit Mücken gegen Mücken

Mittwoch, 2. November 2016

Piracicaba – Mit genetisch veränderten Mücken will eine britische Firma die Ausbreitung des Zikavirus und anderer Tropenkrankheiten eindämmen. Paaren sich die männlichen Moskitos aus dem Labor mit den Weibchen der Art Aedes aegypti, erbt der Nachwuchs einen Gendefekt, der ihn sterben lässt, bevor er Menschen gefährlich werden kann.

Auch die genetisch veränderten Männchen würden bald nach der Paarung sterben, wirbt das Unternehmen Oxitec für seine Methode. Sein Labor im brasilianischen Piracicaba kann Woche für Woche 60 Millionen genveränderte Mücken produzieren. „Das ist die erste und größte Produktionsstätte ihrer Art“, sagte Oxitec-Chef Hadyn Parry. Er plant, ganz Brasilien von Piracicaba aus mit den todbringenden Mücken zu versorgen.

Anzeige

Bislang hat Oxitec jedoch nur einen Abnehmer – die Stadt Piracicaba. Denn noch hat die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa die Methode nicht zugelassen. Und noch fehl­en Belege, dass die Zahl der Zika-Krankheitsfälle beim Menschen nach dem Freisetzen der manipulierten Mücken tatsächlich zurückgeht. Und auch Umweltschützer warnen.

Oxitec ist trotzdem von der Wirksamkeit seiner Methode überzeugt: Nach Feldversuchen 2011 und 2014 in Panama, auf den Kaiman-Inseln und im brasilianischen Bundesstaat Bahia sei die Population der Aedes aegypti um 90 Prozent zurückgegangen, erklärt das Unternehmen. Diese Mücken könnten neben Zika auch Denguefieber, Gelbfieber und Chikungunyafieber übertragen.

„Wir erwarten die Zulassung durch Anvisa 2017“, ist Parry zuversichtlich. Der Bürger­meis­ter von Piracicaba hat schon jetzt einen Vierjahresvertrag mit Oxitec abgeschlossen. Jede Woche sollen demnach zehn Millionen Labormücken in der Stadt mit 360.000 Ein­wohnern freigesetzt werden.

In wenigen Wochen beginnt der Sommer auf der Südhalbkugel und die Mückenbekäm­pfung wird wieder zum drängenden Thema. Bis Juli dieses Jahres gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums 1,4 Millionen Fälle von Dengue-Fieber in Brasilien, fast so viele wie im Rekordjahr 2015. Im selben Zeitraum wurden 174.000 Zika-Fälle gemeldet.

Das Zikavirus ist vor allem für schwangere Frauen gefährlich, weil die Infektion Mikro­ze­phalie beim Kind verursachen kann. Die ersten Fälle von Zika-Infektionen traten Ende 2015 in Brasilien auf. Seither hat sich das Virus in vielen Ländern Südamerikas verbrei­tet. Die Mücken zu bekämpfen ist schwierig, da sie sehr gut an das Leben in den Städten angepasst sind. Ein wenig Wasser, zum Beispiel in einem Blumentopf, reicht ihnen zum Brüten aus.

Umweltschützer warnen davor, die Gentech-Mücken in großem Maßstab einzusetzen, so­lange es keine Studien zu den langfristigen Folgen gibt. Karla Tepedino, die bei Oxitec als Biologin arbeitet, weist diese Einwände zurück. „Es gibt drei entscheidende Faktoren für die Übertragung der Krankheiten: die Mücken, das Virus und den Menschen“, sagt sie. „Indem wir die Mücken, den Überträger, eliminieren, merzen wir die Krankheit aus.“