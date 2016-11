Vermischtes

Hospizverband: Einheitliche Standards statt neuer Hospize nötig

Mittwoch, 2. November 2016

Osnabrück – In der Hospiz- und Palliativversorgung mangelt es nach wie vor an einem einheitlichen Qualitätssystem, das die Anforderungen an Hospiz-Einrichtungen für alle verbindlich regelt. Das hat Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Hospiz- und Pallia­tiv­verbandes (DHPV), in der Neuen Osnabrücker Zeitung, erklärt. Es brauche in Deutsch­land keine neuen Hospize, sondern einheitlichere Standards, sagte er.

Hardinghaus erklärte, ein Jahr nach der Verabschiedung des neuen Hospiz- und Palli­a­tiv­gesetzes durch den Bundestag liefen weiter Gespräche mit den Krankenkassen, um Normen und Qualitäts­standards festzulegen. Es gebe noch viel Arbeit, weil es dabei um zahlreiche Details gehe. Als Beispiel nannte er die Frage, wie groß ein Hospizzimmer sein sollte beziehungsweise sein müsse.

Das im November 2015 vom Bundestag verabschiedete Hospiz- und Palliativgesetz sichert den stationären Hospizen verbesserte Zahlungen zu.

Die Verlierer des Prozesses sind nach Darstellung des DHPV die Alten- und Pflegehei­me, weil das neue Gesetz diese Einrichtungen kaum berücksichtige. „Das Pflegeheim ist der Sterbeort der Zukunft in Deutschland“, sagte Hardinghaus. „Immerhin sterben dort 25 Prozent aller Bundes­bür­ger – mit absolut zunehmender Tendenz.“