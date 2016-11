Welt-Aids-Kampagne will Vorurteile gegen Infizierte abbauen

Tucson – Die Rekonstruktion der Gene von HI-Viren, die mit einer „RNA-Presslufthammer“-Methode in acht alten Blutproben aus den 1970er Jahren gelang, entwirft ein neues Bild vom Beginn der......

Stockholm – Obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) seit dem letzten Jahr für alle Personen mit hohem Infektionsrisiko empfiehlt und die europäische Kommission......

Atlanta – Ein sogenannter Integrin-Antikörper, der Entzündungszellen den Zugang zur Darmschleimhaut versperrt, hat in einer Studie verhindert, dass SIV-infizierte Makaken nach dem Absetzen von......

05.10.16

London – In England wurde der erste von etwa 50 Teilnehmern einer Studie behandelt, die eine HIV-Infektion im Zeitfenster der primären Virämie heilen will. In den britischen Medien wurde der Beginn......