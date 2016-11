Politik

Mittwoch, 2. November 2016

Güstrow – Die Krankenhausgesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern warnt vor zuviel Einflussnahme durch den Bund auf die Krankenhäuser. So müsse die Krankenhaus­pla­nung weiterhin Sache der Bundesländer bleiben, erklärte der Vorsitzende der Kranken­hausgesellschaft, Wolfgang Gagzow, heute nach dem 12. Krankenhaustag in Güstrow. Dort diskutierten Fachleute der 37 Krankenhäuser im Land mit Politikern und Vertretern von Krankenkassen.

Gagzow zufolge will der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) künftig durch die Vor­gabe von Qualitätskriterien Einfluss auf die Krankenhausplanung nehmen. Gagzow er­klärte, die Kliniken würden ständig an Qualitätsverbesserungen arbeiten. Er befürchtet, dass der Bundesausschuss bundesweite Kriterien festlegt, die keine regionalen Beson­derheiten wie Erreichbarkeit und Infrastruktur berücksichtigen.

Vor allem kritisiert die Krankenhausgesellschaft die Festlegung von Mindestzahlen an Operationen als Qualitätskriterien. Damit werde bei kleinen Krankenhäusern „gleich die Axt an einen Standort gelegt“, sagte Gagzow. Auch personelle Vorgaben seien vielfach nicht einzuhalten. So gebe es in Mecklenburg-Vorpommern nicht an jedem Kranken­haus einen Hygienearzt, sondern nur an drei Häusern. Die Alternative zur Schließung von 34 Häusern sei, sich zu verpflichten, alles dafür zu tun, die Hygienestandards dennoch ein­zu­halten.