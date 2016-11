Uniklinikum Jena: Neubau wird teurer als geplant

Als Gründe für die Mehrkosten nannte Tiefensee lange Planungsvorläufe und Änderun­gen der baulichen Normen. Bis 2019 würden noch weitere Bauprojekte im Rahmen die­ses zweiten Bauabschnittes folgen. Daher liege noch keine finale Abrechnung vor. Die ersten Institute ziehen im November an den neuen Standort in Lobeda-Ost. © dpa/aerzteblatt.de

Nachrichten zum Thema

