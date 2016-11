Politik

Baden-Württemberg: Nicht jede Frau bekommt eine Hebamme

Donnerstag, 3. November 2016

Karlsruhe – In Baden-Württemberg bekommt nicht jede Frau vor und nach der Geburt Hilfe von einer Hebamme. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Universität Freiburg, die vom Hebammenverband Baden-Württemberg in Auftrag gegeben wurde. Demnach konnten einige Frauen gar keine Hebamme finden, manche hatten Hebammen kontak­tiert, die bereits ausgebucht waren.

Die meisten Frauen hätten noch Leistungen im ge­wünschten Umfang erhalten, aber ein beträchtlicher Anteil stufe den Umfang als zu ge­ring ein. „Die Hebammenversorgung in Baden-Württemberg ist in Not geraten“, so das Fazit des Karlsruher Verbandes nach ei­ner ersten Auswertung.

An der Umfrage hatten sich von Mai bis Ende Juli dieses Jahres 497 Mütter und 548 He­bammen beteiligt. Das Ergebnis bestätige die Unterversorgung im Land, so der Ver­band – und es widerspreche dem gesetzlich gesicherten Anspruch auf Hebammen­versorgung. Aus Sicht der Hebammen reicht es nicht, wenn 60 Prozent der Frauen versorgt werden. „Der gesetzlich zugesicherte Anspruch auf Hebammenversorgung muss allen Frauen zu Gute kommen wie das bis vor wenigen Jahren noch der Fall war.“

Auch das das Sozialministerium sieht Handlungsbedarf: Spätestens im Januar will man einen runden Tisch dazu ins Leben rufen. Ziel sei es, ein Versorgungskonzept zu erar­beiten, damit Frauen vor, während und nach der Geburt angemessen betreut werden könnten, hatte es kürzlich geheißen.