Vermischtes

Warnstreiks in Asklepios Kliniken auch am Wochenende

Freitag, 4. November 2016

Bad Schwartau – Die Warnstreiks in der Asklepios Reha-Klinik in Bad Schwartau gehen weiter. Die Gewerkschaft Verdi habe die rund 350 Beschäftigten nach einer erfolg­­reichen Warnstreikwoche zu weiteren Arbeitsniederlegungen am Wochenende und am Montag aufgerufen, teilte die Gewerkschaft heute mit.

Betroffen sind neben der Reha-Klinik auch die Holsten Therme in Bad Schwartau im Kreis Ostholstein sowie die Therapieabteilungen der Asklepios Kliniken in Hamburg-Rissen, Hamburg-St. Georg und Hamburg-Harburg.