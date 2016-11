Ausland

Candida auris: 13 Fälle von tödlicher Pilzkrankheit in USA registriert

Montag, 7. November 2016

Miami – In den USA sind erstmals 13 Fälle einer manchmal tödlich verlaufenden Pilz­krank­heit, Candida auris, registriert worden. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilte sind vier infizierte US-Patienten gestorben, wobei die genaue Todesursache unklar sei. Der gefährliche Hefepilz lässt sich bei den Infizierten im Ohr oder im Urin nachweisen.

Gelangt Candida auris in den Blutkreislauf, kann die häufig in Krankenhäusern und an­de­ren Gesundheitseinrichtungen auftretende Infektion lebensgefährlich werden. CDC-Di­rektor Tom Frieden rief angesichts der „neuen Herausforderung“ dazu auf, „jetzt zu han­deln, um die Verbreitung dieses medikamenten-resistenten Pilzes besser zu verstehen, einzudämmen und zu stoppen“.