Neue Patientenleitlinie KHK steht zur Kommentierung bereit

Montag, 7. November 2016

Berlin – Eine vollständig überarbeitete Patientenleitlinie zur koronaren Herzerkrankung (KHK) hat das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) vorgestellt. Es ruft Pa­tienten, Ärzte und Interessierte auf, den Text kritisch zu lesen und bis zum 2. Dezember 2016 zu kommentieren. Die Redaktionsgruppe sichtet alle eingegangenen Vorschläge und entscheidet, ob und in welcher Weise sie in der endgültigen Version der Patienten­leitlinie berücksichtigt werden.

Die KHK gehört zu den großen Volkserkrankungen: Bei etwa sieben von 100 Frauen und etwa zehn von 100 Männern in Deutschland wird im Laufe des Lebens eine KHK be­kannt. Heilen lässt sich eine KHK nicht. Die Behandlung will Beschwerden lindern und ge­fährlichen Folgen wie Herzinfarkt vorbeugen.

Ärzten gibt die sogenannte nationale Versorgungsleitlinie (NVL) „Chronische Koronare Herzkrankheit“ auf der Grundlage von aktuellen Studien Empfehlungen zur Untersu­chung und zur Behandlung der Erkrankung.

Diese Versorgungsleitlinie ist allerdings für medizinische Laien nicht oder nur sehr schwer verständlich. Deshalb hat ein Redaktionsteam aus dem Kreis der Leitlinien­au­to­ren eine allgemein verständliche Version dieser Leitlinie erarbeitet. Menschen mit KHK erhalten so genaue Informationen darüber, nach welchen Kriterien und Maßgaben ihre Krankheit idealerweise behandelt werden sollte.