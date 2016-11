Vermischtes

Kinderstation Wolgast: Landesregierung sieht Spielraum für Korrektur

Montag, 7. November 2016

Wolgast – Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern sieht offenbar Spielraum, die umstrittene Schließung der Kinderstation im Krankenhaus Wolgast zu korrigieren. Auf Usedom machten jährlich eine Million Menschen Urlaub, darunter 200.000 Kinder. Das könnte eine Triebfeder sein, dem Krankenhaus Wolgast entgegenzukommen, sagte Ge­sundheitsminister Harry Glawe (CDU) heute. Auch der Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), äußerte sich am Rande eines Unternehmerforums im vor­pommerschen Wusterhusen ähnlich. „Politik muss bereit sein, eigene Entscheidungen zu überdenken“, sagte Dahlemann.

Dahlemann kommt am morgigen Dienstag mit Vertretern der Bürgerinitiative zusammen. Am 16. November trifft sich Glawe mit der Initiative, am 22. November Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD).

Bevor es zu einer Korrektur komme, müsste aber mit den Verfahrensbeteiligten gespro­chen werden, sagte Glawe. Dazu zählten die Krankenkassen und die Universitäts­medizin Greifswald als Träger des Krankenhauses Wolgast. Die Universitätsmedizin hatte seiner­zeit den Antrag auf Schließung gestellt, der dann vom Sozialministerium genehmigt wur­de. Im Gegenzug wurde in der Ameos-Klinik Anklam eine Kinderstation eröffnet. In Wol­gast baut das Krankenhaus nun den geriatrischen Bereich aus. Dahlemann sagte, die Gespräche mit der Initiative würden ergebnisoffen geführt.