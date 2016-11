Medizin

Pankreaskarzinom bald dritthäufigste Krebstodesursache in Europa

Montag, 7. November 2016

Lyon – Bereits im nächsten Jahr könnten in Europa mehr Menschen an einem Pankreaskarzinom sterben als an Brustkrebs. Die bösartigen Tumore der Bauchspeicheldrüse wären dann nach Lungen- und Darmkrebs die dritthäufigste Krebstodesursache. Dies zeigt eine Studie in Acta Oncologica (2016; 55: 1158-1160), die jetzt auf der Fachtagung in Wien vorgestellt wurde.

Vor nicht allzu langer Zeit gehörte das Pankreaskarzinom zu den eher ungewöhnlichen Krebserkrankungen. Auch heute erkranken deutlich mehr Menschen an Brustkrebs oder Darmkrebs. Doch während bei der Behandlung von Brust- und Darmkrebs deutliche Fortschritte erzielt wurden – beide Erkrankungen werden heute von der Mehrzahl der Patienten überlebt – ist die Prognose des Pankreaskarzinoms in der Regel ungünstig. Fünf Jahre nach der Diagnose leben nur noch weniger als 5 Prozent der Patienten. Es gibt weder eine Früherkennung noch eine effektive Chemotherapie, die die Überlebenszeiten der Patienten deutlich verbessern könnte.

Anzeige

Jede Zunahme der Prävalenz bedeutet deshalb einen Anstieg der Todesfälle. Laut einer Untersuchung der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) ist es über einen Zeitraum von 15 Jahren in 28 Ländern der EU zu einem Anstieg der Todesfälle um 20 bis 131 Prozent gekommen, wie Jacques Ferlay vom IARC in Genf und Mitarbeiter recherchiert haben. Im Jahr 2017 werden in den untersuchten Ländern vermutlich 91.500 Menschen an einem Pankreaskarzinom sterben gegenüber 91.000 Todesfällen an Brustkrebs.