Altenheimbewohner vor Ort behandeln

Dienstag, 8. November 2016

Witten/Herdecke – Wissenschaftler der Universität Witten/Herdecke haben im Rahmen ihres Forschungsprojektes „Reduktion von Krankenhauseinweisungen – innovative Ver­sorgung akut erkrankter Bewohner/innen in Altenheimen“ Maßnahmen erarbeitet, welche die Häufigkeit akuter Erkrankungen sowie anschließender Krankenhaus­einweisungen von Altenheimbewohnern verringern können.

„Krankenhausaufenthalte sind für alte Menschen häufig sehr risikoreich. Das gilt be­son­ders, wenn kognitive Einschränkungen vorliegen“, sagte Christel Bienstein, Leiterin des Departments für Pflegewissenschaft an der Universität Witten/Herdecke.

Im Rahmen des Projekts erarbeiteten die Pflegewissenschaftler sechs sogenannte In­ter­ventionsphasen mit differenzierten Maßnahmen. „Dazu gehören die umfängliche Auf­nah­me des Gesundheitszustands, die genaue Abklärung der Wünsche der Bewohner vor dem Einzug in die Einrichtung, die Erstellung von Notfallplänen sowie die Einrichtung ei­nes Hintergrunddienstes und eines Behandlungszimmers“, nennt Bienstein einige Bau­stei­ne des neuen Versorgungsansatzes.

Weiterhin erstellten Wirtschaftswissenschaftler der Universität Witten/Herdecke projekt­begleitend eine ökonomische Studie, die aufzeigt, dass es für Alteneinrichtungen wie für die Krankenhäuser ökonomisch sinnvoll sein kann, akut erkrankte Bewohner direkt im Altenheim zu versorgen.