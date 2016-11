Politik

Brandenburg: 14,5 Millionen Euro für neue Versorgungs­strukturen

Dienstag, 8. November 2016

Berlin/Potsdam – In Templin und Umgebung können künftig neue medizinische und sek­to­­ren­übergreifende Versorgungsformen entwickelt und erprobt werden. Das Projekt „Struk­turmigration im Mittelbereich Templin“ (StimMT) wird mit rund 14,5 Millionen Euro vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gefördert, wie heu­te Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB), Sana Klini­ken, Arbeits­ge­­mein­schaft Innovative Gesundheitsversorgung in Brandenburg (IGiB) und beteiligte Kranken­kassen in Berlin mitteil­ten.

Nach einer Prognose des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg wird die Bevölkerung im Mittelbereich Templin bis 2030 um ein Fünftel abnehmen. Zugleich wird die Anzahl der Be­­wohner über 65 Jahren um rund 45 Prozent ansteigen. Trotzdem wird es – wenn auch weniger als heute – auch 2030 noch Kinder und Jugendliche geben, die medizi­nisch ver­sorgt werden müssen. Die veränderte Bevölkerungsstruktur ist den Initiatoren des Pro­jek­tes zufolge ein Grund, warum „vollkommen neue Versorgungsstrukturen“ bedarfsge­recht für die Bevölkerung entwickelt werden müssen, sagte IGiB-Geschäfts­führer Lutz O. Freiberg.

Dafür sollen in Templin in einem Modellprojekt ambulante und stationäre Versorgung nicht nur eng verzahnt werden, sondern neu gedacht werden, wie es hieß. Konkret vor­gesehen: Am Sana-Krankenhaus in Templin entsteht ein ambulant-stationäres Zentrum mit einem interdisziplinären Versorgungsangebot. Vor Ort wird ein Koordinierungs- und Beratungszentrum geschaffen, das sich um das Patienten- und Fallmanagement kümmert. Darüber hinaus werden alle Ärzte in Templin über ein regionales Arztnetz (KV-RegioMed-Netz) in die Versorgung eingebunden, sofern sie sich beteiligen wollen.

Eben­so einbezogen werden ein Pflegenetzwerk und ein Patientenbus. In die Versorgung flie­ßen darüber hinaus die Sozial- und Beratungskompetenzen der Kommune und der Kranken­kassen vor Ort ein. Ziel sei eine abgestimmte, koordinierte Versorgung der medizinischen und pflegerischen Leistungen, erklärte Gabriela Leyh, Landesge­schäfts­führerin der Barmer GEK Berlin/Brandenburg. Nach Angaben der IGiB werden über die Projektpartner und die beteiligten Kranken­kas­sen rund 65 Prozent der gesetzlich Kran­kenversicherten in Templin erreicht.

Ein konkreter Zeitplan für das Projekt steht derzeit noch nicht. Im ersten Quartal 2017 solle zu­nächst die Ar­beitsfähigkeit hergestellt werden, erläuterte Freiberg. Dann würden weitere Schritte fol­gen. Ziel sei es, nach drei Jahren alle Strukturen so aufgebaut zu ha­ben, dass im vier­ten Jahr eine Eva­luation zeigen könne, dass die neue Struktur im Ver­gleich zur bis­he­rigen wirtschaft­liche Vor­teile biete und zugleich die Versorgung vor Ort verbessert habe, hieß es.

Die Regionalgeschäftsführerin der Sana AG für Berlin, Bran­denburg und Mecklen­burg-Vorpommern, Irmgard Wübbeling, wies darauf hin, dass für den Umbau des Klini­kums Mittel aus dem Strukturfonds fließen sollten. Es sei „eine He­rausforderung“, die beiden Projekte aufeinander abzustimmen. Während der Bauphase werde es räumliche Zwischenlösungen geben, damit das Projekt starten kann.

Mit der neuen Struktur komme man dem Ziel näher, Krankenhäuser der Grund­versor­gung zu ambulant-stationären Gesundheitszentren weiterzuentwickeln, sagte Brandenburgs Ge­­sundheitsstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt (Linke). Sie sprach sich vehement dagegen aus, Einrichtungen im ländlichen Raum zugunsten von Zentrenbildungen zu schlie­ßen, wie es jüngst die Leopoldina gefordert hatte. Es gehe auch um Standort- und Arbeitsplatz­siche­rung vor Ort. Erfreut zeigte sie sich darüber, dass die Selbstverwal­tungs­partner gemein­sam ein solches Pro­jekt in einer guten Zusammenarbeit auf den Weg bringen würden. Das sei „nicht überall selbst­verständlich“.

Brandenburgs KV-Chef Hans-Joachim Helming betonte, es komme am Ende darauf an, das Projekt nach vier Jahren erfolgreich abzuschließen. Das würde auch bedeuten, dass Schnittstellenprobleme, Grenzen der Finanzierung sowie rechtliche und sozial­rechtliche Hürden eindeutig definiert worden sein müssten, um den Gesetzgeber dann dazu zu be­wegen, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, sagte Helming. Das würde es er­möglichen, dass die Erfahrungen, die mit dem Projekt strukturell gesammelt worden sei­en, in Deutschland an solchen Orten umgesetzt werden könnten, die ähnliche struktu­relle Defizite wie Templin aufweisen würden. „Das Projekt wird eine Blaupause für eine nachhaltige medizinische Versorgung im ländlichen Raum“, betonte Freiberg.