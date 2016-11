Politik

Schleswig-Holstein: Gesetzentwurf zur Neuordnung der Hochschulmedizin vorgestellt

Dienstag, 8. November 2016

Kiel – Die Schleswig-Holsteinische Wissenschaftsministerin Kristin Alheit (SPD) will die Hochschulmedizin neu regeln und hat dazu einen Gesetzentwurf vorgestellt. Das Hochschulmedizingesetz sei nach der Konsolidierung der Hochschulfinanzen und der Novelle des Hochschulgesetzes der dritte Pfeiler bei der Neuordnung der Hochschullandschaft, sagte Alheit am Dienstag in Kiel. Mit dem Gesetz soll die Zukunft der Spitzenmedizin ebenso wie Forschung und Lehre gesichert werden.

Die Ministerin bezeichnete den Gesetzentwurf als guten Kompromiss, der alle Inte­ressen berücksichtige – wenn auch nicht alle Wünsche eins zu eins umgesetzt werden könnten. Der Landtag berät den Entwurf kommende Woche in erster Lesung.

