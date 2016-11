Sachsen: Hausärzte wehren sich gegen Zersplitterung der Versorgung

Potsdam – Der Deutsche Hausärzteverband will im Vorfeld der kommenden Bundestagswahl die Hausarztzentrierte Versorgung beim Gesetzgeber stärker bewerben. Dabei will sich der Verband dafür einsetzen,......

Hamburg – 91 Prozent aller Deutschen halten es für den Fall gesundheitlicher Beschwerden für wichtig, 54 Prozent sogar für sehr wichtig, einen Hausarzt in ihrer Nähe zu haben. Das sind Ergebnisse......

Nürnberg – Mit verschiedenen Strategien will der Bayerische Hausärzteverband mehr Nachwuchs für Niederlassungen besonders auf dem Lande gewinnen. Der Verband unterstützt deshalb besonders die......

25.02.16

Leicester – In Regionen mit einer hohen Hausarztdichte kommt es zu weniger vorzeitigen Todesfällen, was eine Querschnittstudie aus England in BMJ Open (2016;6: e009981) auf eine bessere Versorgung von......