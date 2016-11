Vermischtes

Rotes Kreuz entwickelt neue Konzepte für Terror- und Amokeinsätze

Donnerstag, 10. November 2016

München – Die Rettungsorganisationen in Bayern haben sich gemeinsam mit der Polizei über neue Einsatzkonzepte bei Terror- und Amokeinsätzen verständigt. Man müsse die Gefahr von solchen Angriffen auch in Zukunft ernst nehmen, sagte der Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Theo Zellner, heute in München. „Bisher haben wir es als weit weg betrachtet, aber jetzt ist die Gefahr mitten unter uns.“

Nach den Anschlägen in Bayern im Sommer besprachen die Teilnehmer der Tagung un­ter anderem, wie Patienten in solchen Gefahrenlagen besser und sicherer versorgt wer­den können. „In solchen Fällen können wir nicht vor Ort behandeln, sondern müssen die Patienten schnell ins Krankenhaus bringen“, erläuterte Zellner.

Dabei spiele auch die Sicherheit der Rettungskräfte eine große Rolle. „Wir wollen den Führungskräften zeigen, mit welchen Gefahren sie es zu tun haben können“, sagte der stellvertretende Landesarzt Florian Meier. „Wir wissen nicht, wie ein Terrorist oder Amok­täter tickt.“ Daher sei es wichtig, die Retter auf mögliche weitere Gefahren hinzuweisen.

Außerdem wurden mit den Teilnehmern der Tagung besondere Verletzungsmuster be­sprochen, die durch Explosionen oder große Schusswaffen auftreten können. „Wir sind dann mit Verletzungen konfrontiert, die in unserem Alltagsgeschäft nicht auftreten“, sagte Meier.