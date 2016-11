Ausland

Weltärztebund betont Rolle der Ärzte bei Klimaschutz

Mittwoch, 9. November 2016

New York – Angesichts der laufenden Klimaschutzkonferenz der Vereinten Nationen in Marrakesch hat der Weltärztebund dazu aufgerufen, Ärzte bei Programmen und Maß­nah­men gegen den Klimawandel zu beteiligen. „Delegierte des Weltärztebundes werden in Marrakesch die besondere Rolle betonen, die Ärzte dabei spielen können und müs­sen, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit der Menschen zu lindern“, sagte der Generalsekretär des Weltärztebundes, Otmar Kloiber. Er betonte, Ärzte sollten bei allen lokalen, nationalen und internationalen Anstrengungen gegen den Klimawandel beteiligt sein.

Gleichzeitig appellierte der Weltärztebund an alle medizinischen Organisationen und Ge­sellschaften, gegen den Klimawandel vorzugehen, zum Beispiel, indem sie keine Gelder in Firmen und Technologien investierten, die auf der Verbrennung von fossilen Roh­stof­fen beruhten.

Anzeige

Unterdessen ist in Deutschland die Einigung auf einen Klimaschutzplan 2050 offenbar ge­scheitert: „Der Plan wird am Mittwoch im Kabinett nicht beschlossen“, sagte ein Re­gierungsvertreter gestern Abend. Grund dafür sei ein Veto von Wirtschaftsminister Sig­mar Gabriel (SPD). Der Plan sah auch vor, eine Kommission für den Ausstieg aus der Kohle einzurichten.