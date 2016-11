Politik

Cannabisabgabe: Berlin plädiert für Modellversuch

Mittwoch, 9. November 2016

Berlin – Der geplante rot-rot-grüne Senat in Berlin will einen neuen Anlauf zum regulier­ten Verkauf sogenannter weicher Drogen starten. Das kündigten Vertreter von SPD, Linken und Grünen heute nach Koalitionsverhandlungen an. Geplant sei „ein wissen­schaftlich begleitetes Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwach­se­ne“, sagte der Grünen-Politiker Benedikt Lux. Ziel sei auch, bereits bestehende Mög­lich­keiten zur Behandlung von Schmerzpatienten mit Cannabis auszuweiten.

Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte in den vergangenen Jahren vergeb­lich versucht, den kontrollierten Verkauf von Cannabis durchzusetzen. Die Verantwortli­chen dort sahen darin einen Weg, die Drogenkriminalität etwa im Görlitzer Park einzu­dämmen. Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilte dem Ansinnen jedoch eine Absage: Cannabis-Verkauf zu Genusszwecken sei unverein­bar mit dem Betäubungsmittelgesetz. Dieses verbietet Cannabis und lässt nur wenige Ausnahmen in medizinisch begründeten Fällen zu.

