Sorge um steigende Zahl von Diabeteskranken in Deutschland

Donnerstag, 10. November 2016

Berlin/Köln – Auf die hohe und ständig weiter steigende Zahl von Diabetikern in Deut­sch­land haben die Deutsche Diabetes-Hilfe (diabetesDE) und die Diabetes Online Commu­ni­ty (#dedoc) hingewiesen. „In Deutschland hat sich die Zahl der neu Erkrankten seit Be­ginn des Jahrtausends um 40 Prozent erhöht. Mittlerweile sind 6,7 Millionen Menschen hierzulande an Diabetes erkrankt, darunter zwei Millionen Menschen, ohne es zu wis­s­en“, teilten die Organisationen im Vorfeld des Weltdiabetestages am 14. November mit.

Anlässlich des Tages fordern sie alle Deutschen dazu auf, ihr eigenes Diabetesrisiko zu bestimmen. Sie haben dazu mit „Deutschland misst!“ eine nationale Kampagne zur Dia­betes-Dunkelziffer entwickelt. Zentrales Element ist ein online verfügbarer Risikotest. Mittels elf einfacher Fragen umreißt er das persönliche Risiko, in den nächsten fünf Jah­ren an Diabetes zu erkranken. „Im frühen Stadium des Typ-2-Diabetes lassen sich mög­liche Spätfolgen noch besonders effektiv verhindern. Deshalb sollte man sein persön­li­ches Risiko genau kennen“, erklärte Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe.

Die Organisation fordert deshalb, den von den gesetzlichen Krankenkassen alle zwei Jahre finanzierten „Gesundheits-Check 35“ um einen Test auf den HbA 1c -Wert zu erweitern.

Die zentrale Veranstaltung zum diesjährigen Welt-Diabetestag findet am 20. November ab 10 Uhr am Veranstaltungsort Kosmos, Karl-Marx-Allee 131, in Berlin statt. Am Dia­be­testag selbst wird die Hohenzollernbrücke in Köln blau illuminiert. Vor Ort findet eine Ver­anstaltung unter anderem mit dem Kölner Bürgermeister statt.