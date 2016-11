Politik

Blindengeld in Thüringen steigt stufenweise auf 400 Euro

Freitag, 11. November 2016

Erfurt – Blinde in Thüringen erhalten mehr Geld. Nach einem Beschluss des Landtages wird das Blindengeld bis Juli 2018 in mehreren Stufen um insgesamt 130 Euro auf 400 Euro aufgestockt.

Zudem erhalten taubblinde Menschen einen monatlichen Nachteilsausgleich in Höhe von 100 Euro. „Blinde und taubblinde Menschen müssen beträchtliche Mehrausgaben für Hil­fen und Hilfsmittel schultern“, sagte Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke) heu­te im Landtag. Für die Erhöhung des Blindengeldes und die Einführung der Zahlun­gen an Taubblinde stimmten Linke, SPD, Grüne und die CDU. Die AfD-Abgeord­neten enthielten sich der Stimme.

