Betrugsprozess: Pflegekassen um über 800.000 Euro betrogen

Erfurt – Erkrankte Beschäftigte können in aller Regel nicht zu Personalgesprächen ins Unternehmen zitiert werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht heute in Erfurt klargestellt (Az.: 10 AZR 596/15).......

Berlin – Wenn sich Pflegebedürftige am Abrechnungsbetrug von Pflegediensten beteiligen, kann ihnen die Sozialhilfe gekürzt werden. Die daraus folgenden Rückforderungen darf das Sozialamt durch......

München – Das Landgericht München I hat eine Hebamme wegen siebenfachen versuchten Mordes an werdenden Müttern zu 15 Jahren Haft verurteilt. Außerdem verhängte das Gericht heute ein lebenslanges......

27.10.16

Düsseldorf/Köln – Die Medikamentenversuche an Minderjährigen in Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe in Nordrhein-Westfalen zwischen 1950 und 1970 sollen nach dem Willen der......