Neuer Honorarbericht der KV Rheinland-Pfalz

Donnerstag, 10. November 2016

Mainz – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr von den gesetzlichen Krankenkassen insgesamt 1,683 Milliarden Euro für die ambulante medizinische Versorgung erhalten. Das entspricht einer Gesamtvergütung von 497,82 Euro pro Versicherten in dem Bundesland. Das geht aus dem neuen Honorarbericht der KV hervor. Im Jahr zuvor hatte die Gesamtvergütung bei 484,91 Euro je Versicherten ge­legen.

„Unsere Honorarberichte schaffen Transparenz gegenüber den Vertragsärzten und Ver­tragspsychotherapeuten sowie der Öffentlichkeit“, sagte die Vorstandsvorsitzende der KV, Sigrid Ultes-Kaiser. Die Berichte böten einen kompletten Überblick über die Honorar­verteilung, von der Erhebung des Versichertenbeitrags bis hin zur Auszahlung der Ver­gü­tung an die Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten. Damit habe die KV ihre ge­setzliche Pflicht „deutlich übererfüllt“, so Ultes-Kaiser.

