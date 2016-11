Politik

Beitragssatz der Barmer soll nach Fusion stabil bleiben

Donnerstag, 10. November 2016

Berlin – Der Beitragssatz der aus dem Zusammenschluss von Barmer GEK und Deutscher BKK entstehenden „Barmer“ soll bei 15,7 Prozent liegen und damit stabil blei­ben. Das erklärten die Vorstandsvorsitzenden der fusionierenden Kassen, Christoph Straub und Guido Frings, jetzt in Berlin. Die endgültige Entscheidung dazu falle aller­dings erst am 21. Dezember. Die Gesamtrücklagen der neuen Kassen würden sich auf rund eine Milliarde Euro belaufen. „Die Vorzeichen für stabile Beiträge stehen ausge­sprochen gut. Aus diesem Grund werden wir den Verwaltungsräten die Beibehaltung des aktuellen Beitragssatzes empfehlen“, so Straub.

Erhöht eine Krankenkasse ihren kassenindividuellen Zusatzbeitrag, haben die Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht und können in eine andere Kasse wechseln.

Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sorgen immer wieder für politische Auseinandersetzungen: Der allgemeine Beitragssatz der Kassen liegt bei 14,6 Prozent. Die Arbeitgeber tragen hiervon die Hälfte, also 7,3 Prozent. Hinzu kommt der sogenannte Zusatzbeitrag, den die Arbeitnehmer allein zahlen. Er liegt im Augen­blick bei durchschnittlich 1,1 Prozent. Im kommenden Jahr soll er nur bei einzelnen Kranken­kassen geringfügig steigen. „Der stabile durchschnittliche Zusatzbeitrag macht deutlich, dass die gesetzliche Krankenversicherung finanziell auf einem sicheren Fundament steht“, sagte daher Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) im Oktober dieses Jahres.