Vatikan: Pharmaindustrie bei seltenen Krankheiten in der Pflicht

Donnerstag, 10. November 2016

Vatikanstadt – Der Vatikan hat der Pharmaindustrie vorgeworfen, zu wenig zur Bekäm­pfung seltener Krankheiten zu tun. Sie investiere nur wenig Geld in deren Erforschung, kritisierte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin heute im Vatikan. In einigen Fällen werde die Medikamentenproduktion sogar aufgrund zu geringen Profits eingestellt, so Parolin bei der Eröffnung eines internationalen Vatikan-Kongresses zum Thema seltene und ver­nachlässigte Krankheiten. Er ermahnte die Staaten, ihre Verantwortung für die Betroffe­nen ernster zu nehmen.

Die Staaten müssten die Erforschung seltener Krankheiten fördern, so die Nummer zwei des Vatikan. Nur so könnten die Ursachen entdeckt und mögliche Therapien entwickelt werden. Oft müssten die Familien der Kranken sowie verschiedene kirchliche Initiativen und Nichtregierungsorganisationen die Forschung finanzieren.

Im Kampf gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten seien jedoch Fortschritte erzielt wor­den. Es gebe in vielen Fällen bereits günstige Medikamente, die manchmal auch von Phar­makonzernen gespendet würden. Es müsse aber noch mehr zur besseren sanitären Ausstattung, für sauberes und allen zugängliches Wasser sowie für Bildung getan wer­den.