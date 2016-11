Politik

Südwesten beteiligt sich an Stiftung für Psychiatrie-Opfer

Freitag, 11. November 2016

Stuttgart – Wer als Minderjähriger in Behindertenheimen oder Psychiatrien gequält und ausgebeutet wurde, kann auf finanzielle Entschädigung hoffen. Baden-Württemberg be­teiligt sich an der länderübergreifenden Stiftung „Anerkennung und Hilfe“, die zum 1.

Ja­­nuar eingerichtet werden soll, teilte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) heute in Stuttgart mit. Das Land werde sich an dem Fonds bis Ende 2021 mit rund 7,8 Millionen Euro beteiligen.

Schätzungen zufolge geht es um knapp 100.000 Betroffene, die eine einmalige Pau­scha­le von 9.000 Euro erhalten sollen. Wer im Heim ohne Bezahlung arbeiten musste, erhält zusätzlich bis zu 5.000 Euro für entgangene Rentenansprüche.

Die Stiftung wird gemeinsam von Bund, Ländern und Kirchen eingerichtet. Bis Ende 2019 sollen Betroffe­ne dort ihre Ansprüche anmelden können. Dabei handelt es sich um Menschen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Psychiatrie und der Behinder­ten­hilfe untergebracht waren und dort Opfer von körperlicher, oft auch sexueller Gewalt geworden sind.