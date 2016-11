Ausland

Streik: Gesundheitsnotstand in Chile

Freitag, 11. November 2016

Santiago de Chile – In Santiago de Chile ist wegen eines fast zwei Wochen anhaltenden Streiks der öffentlichen Bediensteten der Gesundheitsnotstand ausgerufen worden. Auf den Straßen der chilenischen Hauptstadt häuft sich der Müll bei über 30 Grad Celsius an.

Es bestehe das Risiko eines Ausbruchs des von Mücken übertragenen Zika-Erkrankung, er­klärte heute die Gesundheitsministerin Carmen Castillo. Es sollen Megacon­tainer aufge­stellt werden, um den Müll dort einsammeln zu können, berichtete das Nachrichtenportal Emol.

