Flächendeckende Prävention soll „Diabetes-Tsunami“ stoppen

Freitag, 11. November 2016

Berlin – Die Zahl der Diabetiker steigt in Deutschland kontinuierlich. Bis zum Jahr 2030 gehen Schätzungen von 5,6 Millionen Erkrankten aus. Das wären 580.000 mehr als heu­te. Anlässlich des Weltdiabetestags am 14. November fordern Bundesärzte­kammer (BÄK) und Politiker deshalb die Umsetzung flächendeckender Präven­tionsmaß­nah­men.

So warnte beispielsweis der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Tino Sorge (CDU) vor einem drohenden „Diabetes-Tsunami“ und sprach sich erneut für die Verabschie­dung einer Nationalen Diabetesstrategie aus. „Wir haben gerade bei Diabetes kein Er­kenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Wir brauchen einen Nationalen Diabetes­plan als ganzheitlichen Ansatz, um die Krankheit gesellschaftlich in den Griff zu be­kommen“, so der Politiker.

BÄK-Präsident Frank Ulrich Montgomery will das Thema Prävention stärker in den Lehr­plänen der Schulen verankert wissen. „Es lohnt sich, Kindern vom ersten Schultag an ei­ne gesunde Lebensweise zu vermitteln. Schon etwas mehr regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung verringern deutlich das Risiko, an einem Typ-2-Diabetes zu er­kranken.“ Er verwies in diesem Zusammenhang auf bestehende Programme wie etwa das AOK-Projekt „Gesund macht Schule“ der Ärztekammern Nordrhein, Hamburg und Sachsen-Anhalt.

Bei der Diabetes-Diagnostik scheint man auf einem guten Weg: Mehr als vier Fünftel aller Diabetiker erhalten in Arztpraxen eine leitliniengerechte Labordiagnostik. Das teilte das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) mit.