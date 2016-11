Vermischtes

30 Millionen Euro für Erforschung diabetischer Nierenschäden

Sonntag, 13. November 2016

Freiburg – Die Zahl der Patienten mit chronischem Nierenversagen hat in den ver­gange­nen Jahren weltweit dramatisch zugenommen. Grund hierfür ist der steigende Anteil an Menschen mit Diabetes, einer der Hauptursachen für Nierenschäden. Bislang können diabetische Nierenschäden jedoch weder effektiv verhindert noch behandelt werden.

Ein internationales Forschungskonsortium analysiert nun Entstehung und Behandlung diabetischer Nierenschäden. Zudem soll es Wege ermitteln, um Hochrisikopatienten frühzeitig zu identifizieren. Das Konsortium aus insgesamt 28 Partnern wird von der Europäischen Union und Industriepartnern mit insgesamt rund 30 Millionen Euro ge­fördert.

Anzeige