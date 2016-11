Vermischtes

Wachstum beim Medizingeräte­hersteller Aesculap schwächelt weiter

Mittwoch, 16. November 2016

Tuttlingen – Der Medizingerätehersteller Aesculap verzeichnet 2016 voraussichtlich ein deut­lich geringeres Wachstum als noch im Vorjahr. Nach dem dritten Quartal lag das Um­satzwachstum für 2016 bei 4,3 Prozent, wie das Unternehmen heute mitteil­te.

Im Vorjahr hatte es noch elf Prozent betragen. Der Kostendruck bei deutschen Kranken­­häu­sern und der daraus resultierende Preisverfall für Medizinprodukte wirke sich negativ aus, sagte der Vorstandsvorsitzende Hanns-Peter Knaebel. Er hatte für 2016 ein Wachs­tum von fünf Prozent erwartet und prognostizierte dies nun auch für 2017.

Das zur B. Braun Melsungen AG gehörende Unternehmen hat in diesem Jahr bereits in den Ausbau der Auslandsmärkte China, USA, Russland, Japan und Lateinamerika inves­tiert. 2017 soll als internationale Erweiterung ein Logistikneubau in Mexiko ent­stehen.