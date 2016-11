Politik

Deutschland beteiligt sich an internationaler Impfstoffinitiative

Montag, 14. November 2016

Berlin – Deutschland beteiligt sich an der internationalen Initiative „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI). Das hat das Bundesministerium für Bildung und For­schung (BMBF) bekannt gegeben. Ziel ist es, Epidemien zu stoppen, bevor großflächige Gesundheitskrisen entstehen und zu humanitären Katastrophen führen.

CEPI ist eine internationale öffentlich-private Partnerschaft aus Staaten, Stiftungen und Unternehmen der pharmazeutischen Industrie. In Reaktion auf die Ebola-Krise hatte Bun­deskanzlerin Angela Merkel im Januar 2015 einen Sechs-Punkte-Plan zur besseren Kri­sen­prävention und -reaktion im Gesundheitsbereich vorgelegt, der auch Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen umfasste. Diskussionen über die Lehren aus Ebola im Rah­men des Weltwirtschaftsforums in Davos 2016 führten zu der Gründung der Initia­tive CEPI. Das BMBF stellt für CEPI kurzfristig zehn Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2017 bereit.

Anzeige

„Die weltweite Notfallvorsorge zu verbessern, liegt in unser aller Interesse“, erklärte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka. Der Ebola-Ausbruch habe „sehr deutlich gemacht, dass die nationale und internationale Notfallvorsorge für derartige Epidemien bislang unzureichend ist“.

CEPI wird sich nach Angaben des BMBF zunächst auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen Erreger konzentrieren, die gefährliche Epidemien auslösen können. Impfungen seien das wirksamste Mittel zur Vorbeugung und Bekämpfung von Infektions­krank­hei­ten, hieß es. Ein Grund für fehlende Impfstoffe liege in dem nicht vorhandenen Wert­schöp­fungs­­potenzial für die Unternehmen der Pharmaindustrie. Diese hätten oft keinen Anreiz, die hohen Entwicklungskosten zu übernehmen.

Die Grundlage für die Auswahl der über CEPI zu entwickelnden Impfstoffe ist eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammengestellte Liste von wahrscheinlich in Zukunft neu oder wieder auftretenden Erregern. Die Impfstoffe sollen so weit entwickelt und produziert werden, dass sie im Falle einer Epidemie sofort einsatzbereit sind.