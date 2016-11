Ärzteschaft

Sächsische Ärzte fordern Kostenübernahme für tetravalente Influenza-Impfung

Montag, 14. November 2016

Dresden – Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sollten künftig für alle Versicherten den tetravalenten Influenza-Impfstoff übernehmen. Das haben die Delegierten der Sächsischen Landesärztekammer am vergangenen Wochenende gefordert. Sie begrün­den dies mit einer „enormen Diskrepanz zwischen zirkulierenden Viren und dem Impf­stamm im trivalenten Impfstoff für die Saison 2015/16“. Besonders für Kinder sei die Im­pfung mit dem tetravalenten Impfstoff wichtig, so die Delegierten.

Weitere Themen der Kammerversammlung waren unter anderem der Masterplan Medizinstudium 2020 und das sogenannte GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz.

Die Delegierten fordern im Hinblick auf die Ärzteausbildung, von einer sogenannten Land­arztquote abzusehen. „Die Verpflichtung, später auf dem Land zu arbeiten, verlangt Medizinstudierenden bereits zu einem frühen Zeitpunkt weitreichende Entschei­dungen ab, schon bevor der medizinische Nachwuchs einen realistischen Einblick in die ärztliche Tätigkeit gewinnen kann“, argumentieren die Kammer­delegierten. Wichtig sei außerdem, die Zulassung zum Medizinstudium unabhängig vom Abiturdurchschnitt zu gestalten und soziale Kompetenzen der Studienplatzbewerber in den Vordergrund zu rücken.

