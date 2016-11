Ausland

Drei Krankenhäuser in Syrien bei Luftangriffen getroffen

Dienstag, 15. November 2016

Beirut – In Rebellengebieten im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten bei An­­­­­griffen auf drei Krankenhäuser mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte heute mitteilte, wurden die Kliniken in den ver­gangenen 24 Stunden getroffen, dabei wurden Patienten und Angestellte verletzt sowie OP-Räume und Krankenwagen zerstört. Unklar blieb zunächst, ob die syrische oder die russische Luftwaffe die Angriffe in der Provinz Aleppo flog.

Der Beobachtungsstelle zufolge wurde in der Nacht zum Dienstag die Klinik des Dorfes Awidschel im Westen der Provinz getroffen. Unter den Verletzten waren auch Patienten, die kurz zuvor erst aus dem Nachbarort Kafr Naha verlegt wurden, nachdem die dortige Klinik angegriffen worden war. Auch das Krankenhaus in der Ortschaft Atareb wurde mehr­fach getroffen. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle ist in Syrien breit vernetzt, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite aber kaum überprüfbar.

