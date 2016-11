Hochschulen

Impfen 60+: Senioren sollen sich impfen lassen

Dienstag, 15. November 2016

Erfurt – Mit zwei Millionen Euro fördert das Bundesbildungsministerium das neue For­schungsprojekt „Impfen 60+“ an der Universität Erfurt – für drei Jahre. Ziel des inter­diszi­plinären Projektes ist es, ältere Menschen über die Gefahren fehlender Impfungen zu in­formieren und den Rückgang der Impfquote gegen Influenzaviren und Pneumo­kokken zu stoppen.

Diese seien die häufigsten Erreger für Lungenentzündungen, erklärte Cornelia Betsch vom Netzwerk Genia der Universität heute in Erfurt. In einer Umfrage will es der­zeit he­raus­fin­den, wie Thüringer über das Impfen denken. Daraus soll für den kommen­den Winter eine Kampagne für Thüringer ab 60 Jahren entwickelt werden.

Lungenentzündungen seien eine der Hauptursachen einer Sepsis, an der jährlich mehr als 70.000 Menschen in Deutschland sterben, sagte Betsch. Auch viele Überlebende hätten nicht selten mit schwerwiegenden Folgen zu kämpfen. Hauptrisikogruppe dabei seien die Menschen über 60 Jahre. Weniger Erkrankungen würden letztlich auch das Gesundheitssystem entlasten.