Vermischtes

Umfrage: Vorsorge­untersuchungen unterschiedlich beliebt

Mittwoch, 16. November 2016

Hamburg – Das Angebot der verschiedenen kosten­freien Vorsorgeuntersuchungen wird in Deutschland un­terschiedlich angenommen. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Instituts myMarkt­forschung.de unter rund 1.000 Deutschen zwischen 18 nd 70 Jahren.

Demnach haben mehr als 90 Prozent der Befragten schon einmal eine Zahnvorsorge­untersuchung vor­neh­men lassen. Eine Darmspiegelung hingegen wurde bis­her nur von gut einem Drittel der Deutschen wahrgenommen. Erstaunlich finden die Au­toren, dass sich nur rund 70 Prozent der Befragten schon einmal eine Standard- be­zieh­ungsweise eine Auf­frischungsimpfung für Erwachsene geben ließen. „Dies bedeutet im Umkehr­schluss, dass drei von zehn Deutschen noch nie eine Impfung bekamen“, heißt es dazu in der Auswertung der Ergebnisse.

Anzeige

Ferner zeigt die Analyse, dass die Bevölkerung bei der Bereitschaft, IGeL-Leistun­gen in Anspruch zu nehmen, gespalten ist: Während mehr als die Hälfte der Befragten noch nie eine solche Leistung in Anspruch genommen hat, ließ jeder Fünfte in den vergange­nen zwölf Monaten eine kostenpflichtige Untersuchung bei sich durchführen.